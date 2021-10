"You"-Fan-Theorie: Ist Joe Goldberg eigentlich Dan Humphrey?

Fan-Theorie

Einige Fans bemerkten in der dritten Staffel von "You" zudem noch eine Gemeinsamkeit zwischen Joe Goldberg und Dan Humphrey: Sie stammen beide aus Brooklyn, New York City. Fans sind sich deshalb sicher: Dan Humphrey und Joe Goldberg sind dieselbe Person.

Auch Badgley verglich im Podcast-Interview mit "The Jess Cagle Show" seine beiden Charaktere und stimmte zu: Beide Rollen zu verkörpern fühlte sich von Anfang an passend an, so der Schauspieler. Wer weiß, vielleicht finden sich in der vierten Staffel von "You" noch weitere Parallelen zu "Gossip Girl".