In der letzten Szene läuft er Simon hinterher, der gemeinsam mit Sara in den Sonnenuntergang fährt. Sie bleibt stehen, Simon steigt aus und Willhelm wirft sich in seine Arme. Sie küssen sich noch ein letztes Mal, setzen sich gemeinsam ins Auto und fahren in eine ungewisse Zukunft, in der sie aber auf ihre Liebe zählen können.