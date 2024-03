"Young Royals": Kommt Staffel 4 der royalen Netflix-Serie?

Auf Netflix verdreht Prinz Wilhelm gerade in Staffel 3.1 von "Young Royals" Simon den Kopf. Das sorgt nicht nur bei den zwei Turteltauben für Begeisterung, sondern auch bei Zuschauer:innen, die mehr als ein Jahr auf neue Folgen warten mussten.

So sehr sich die schwedische Serie beim Publikum großer Beliebtheit erfreut, so müssen wir Fans doch mitteilen, dass die Coming-of-Age-Serie mit Staffel 3 zu Ende geht. Somit wird es also keine vierte Staffel geben. Warum das aber nicht unbedingt etwas Schlechtes sein muss, verrät die Co-Creatorin und Drehbuchautorin der Serie.