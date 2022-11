"Young Royals": Kommt Staffel 3 auf Netflix?

Das Internat Hillerska hat wieder seine Pforten geöffnet. Das neue Semester hat begonnen und die SchülerInnen sind an das Internat zurück gekehrt. Damit erhalten auch Liebesdramen und Intrigen Einhalt an Hillerska: In "Young Royals" Staffel 2 müssen Simon (Omar Rudberg) und Wilhelm (Edvin Ryding) erst nochmal zueinander finden, nachdem der neue Kronprinz seine Liebesbeziehung zu seinem Mitschüler geleugnet hat.

Ihr wollt bestimmt wissen, ob es nach den sechs neuen Episoden mit Simon und August weitergeht. Wir verraten euch, ob Netflix Staffel 3 bestellt hat.