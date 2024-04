"Young Sherlock Holmes": Jugend-Buchreihe wird verfilmt

Sherlock Holmes ermittelt in seinem ersten Fall

Laut "Covered Geekly" hat die Produktionsfirma Motive Pictures die Romanverfilmung in Auftrag gegeben. Die Dreharbeiten sollen am 8. Juli in London beginnen.

Die Handlung des Films scheint sich am ersten "Young Sherlock Holmes"-Roman "Der Tod liegt in der Luft" zu orientieren, obwohl dies nicht als gesichert gilt: Im Sommer 1868 verbringt der 14-jährige Sherlock Holmes die Sommerferien bei seinem exzentrischen Onkel und seiner Tante in Hampshire. Öde! Doch als zwei Einheimische an pestähnlichen Symptomen sterben, fängt Sherlock zu ermitteln an, unterstützt von seiner neuen Lehrerin, der US-Amerikanerin Amyus Crowe. Und schon findet sich Sherlock Holmes in seinem ersten Detektiv-Fall wieder, bei de er die finsteren Taten eines gerissenen Bösewichts aufdecken muss ...

Klingt ganz so, als wolle man dieselbe Zielgruppe wie bei "Enola Holmes" ansprechen. Über den Cast und den Starttermin ist noch nichts bekannt. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden!