Zellweger und Joaquin Phoenix werden Golden Globes übergeben

Die Globe-Preisträger Joaquin Phoenix, Renee Zellweger und Awkwafina sollen am 28. Februar beim Austeilen der Golden-Globe-Trophäen helfen. Wie der Verband der Auslandspresse am 17. Feber mitteilte, werden auch Cynthia Erivo, Annie Mumolo und Kristen Wiig als sogenannte Presenter bei der 78. Globe-Gala dabei sein. Wegen der Corona-Pandemie läuft die Trophäen-Show in diesem Jahr aber anders ab.