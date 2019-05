Sommerkino Wien: Kino am Dach 2019

Mauerfall

Eine kleine Filmreihe erinnert an den Berliner Mauerfall vor 30 Jahren: neben der Komödie "Sonnenallee" von Leander Haußmann sind Publikumserfolg "Good Bye, Lenin!", Christian Petzolds Berlinale Gewinner "Barbara" und Michel Herbigs Thriller "Ballon" zu sehen, der von der spektakulären Flucht zweier ostdeutscher Familien in einem Heißluftballon erzählt.

Bruno Ganz

KINO AM DACH gedenkt dem großen Schweizer Schauspieler Bruno Ganz, der mit drei Filmen am Dach vertreten sein wird. Als Sigmund Freud im aktuellen Coming of Age-Drama "Der Trafikant" von Nikolaus Leytner, als Esoteriker und selbsternannten „spiritual healer“ in Sally Potters brillanter schwarzer Komödie "The Party" und natürlich als Engel Damiel in Wim Wenders unvergesslichem

Film-Klassiker "Der Himmel über Berlin".