Diese 9 Transpersonen verändern die Filmbranche

Alexandra Billings

Die 59-Jährige gilt als die erste Transperson, die auch eine Transperson im Fernsehen darstellte. Sie spielte 2005 in "Romy and Michele: In the Beginning" Donna. Seitdem war sie in erfolgreichen Serien wie "Grey's Anatomy" und "How To Get Away With Murder" zu sehen.

Sie kritisierte 2014, dass Cis-Personen häufig Rollen von Transpersonen spielen würden. Anlass dazu war der Oscar-Gewinn von Jared Leto in seiner Rolle als Transfrau in "Dallas Buyers Club".

"Er hat darüber gesprochen, seine Beine rasiert zu haben, er hat über sein Hinterteil im Bikini geredet und über ein Brazilian Waxing, das er nie gemacht hat, weil es anscheinend zu aufwendig war (…) Was er nicht angesprochen hat, war die Transfrau, die er gespielt hat, oder die Millionen von Transpersonen im Publikum, oder die Millionen Menschen auf der Welt, die mit AIDS leben müssen oder daran sterben", wird sie von der "Huffington Post" zitiert. Sie selbst erhielt vor 30 Jahren die Diagnose, an AIDS erkrankt zu sein.