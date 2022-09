Andrej Mangold: Ex-"Bachelor" tritt erstmals mit neuer Liebe auf

Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (35) und seine neue Partnerin Annika haben ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt absolviert. Die beiden zeigten sich am Sonntagabend turtelnd und frisch verliebt bei der Verleihung des Herqul German Boxing Awards in Berlin. Hand in Hand und in eleganten Outfits meisterten sie das Blitzlichtgewitter.

Mangold warf sich in einen klassischen schwarzen Smoking mit Fliege und glänzenden Lackschuhen. Seine Liebste wählte ein transparentes Abendkleid mit Schleppe und langen Ärmeln, das außerdem mit goldenen Pailletten besetzt war. Ihre dunkelblonden Haare stylte die Fashion-Bloggerin zu verspielten Wellen.