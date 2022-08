Anne Heche: Letzte Ruhestätte auf "Hollywood Forever"-Friedhof

Heches Auto war am 5. August in Los Angeles mit hoher Geschwindigkeit in ein Haus gerast. Das Fahrzeug und das Haus fingen Feuer. Heche wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte eine Woche später ihren Hirntod feststellten.

Heche hatte sich mit Rollen in Filmen wie "Donnie Brasco", "Sechs Tage, sieben Nächte", "Wag the Dog" und "Volcano" einen Namen gemacht. Fernsehzuschauer kennen sie auch aus Serien wie "Ally McBeal" und "Nip/Tuck".