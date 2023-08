Was bedeutet Ihnen die Rolle der Hildegard Sonnbichler?

Im Grunde genommen haben wir nur die Stimme gemeinsam. Im Laufe der vielen Jahre habe ich mich aber natürlich in sie hineinversetzt und mit dem Sepp zusammen eine Ehe entwickelt, die außerordentlich harmonisch und verlässlich ist. Sie hat sich an unsere Kulisse, an das 300 Jahre alte Bauernhaus, angepasst. Ich mag Hildegard inzwischen sehr gerne. Ich habe ihr natürlich einiges von mir gegeben. Inzwischen habe ich sogar etwas von ihrer Schlichtheit übernommen und sie so in mein Herz geschlossen.

Wie verbringen Sie Ihren anstehenden Geburtstag?

Meinen 80. habe ich ganz groß gefeiert. Dieses Mal wird es ruhig. Mein Sohn kommt mit meiner Schwiegertochter. Sie haben einen Van und wir werden uns in der herrlichen Umgebung von München einen ruhigen Ort mit einer wunderbaren Aussicht suchen. Ich werde im Auto bekocht und es gibt ein schönes Weinchen. Dazu werden wir philosophieren und das Leben besprechen.

Was wünschen Sie sich für ihre Zukunft?

Dass ich mir - trotz aller Horrorszenarien dieser Welt - meine Lebensfreude erhalte und noch ein paar gute Jahre im Kreis meiner Freunde und Familie verbringen kann.