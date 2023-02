Joachim Lätsch verlässt "Sturm der Liebe"

Laura Osswald freut sich auf neue Rolle

Laura Osswald freut sich auf ihren neuen Job. "Ich bin und bleibe ein Serienkind", sagte die Schauspielerin damals. Mit ihrer Figur verbinde sie die "Leidenschaft am Kochen und die Fähigkeit, eigenständig durchs Leben zu gehen". Osswald hatte ihre ersten regelmäßigen Auftritte nach der Jahrtausendwende als Krankenschwesterschülerin in "Alphateam - Die Lebensretter im OP" und als mannstolle Schülerin Cara in "Schulmädchen". Noch bekannter wurde sie ab 2005 mit einer tragenden Rolle in "Verliebt in Berlin". Zuletzt hatte die Münchnerin Gastrollen in "Der Alte" und "Kroymann".