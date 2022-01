"Bachelor" 2022: Kandidatin Emily aus Klagenfurt "macht kein Drama"

Kandidatin aus Klagenfurt lernt daheim niemanden kennen

Warum sie beim Erfolgsformat überhaupt mitmachen will, fragte "RTL" in einem Kurz-Porträt von Emily von Strasser: "Weil ich auch dieser Art des Datings eine Chance geben möchte und ich im 'normalen Leben' nicht fündig werden würde – vor allem in meiner Heimat."

Sprachbarrieren wird es in der Sendung keine geben – die 23-Jährige könne dem Kärntner Dialekt nicht viel abgewinnen, sagt sie im Interview. Auch die wichtigste Eigenschaft, die sie in Männern sucht, verriet die Fitnesstrainerin: "Ein Mann sollte mir auf Augenhöhe begegnen", erklärt sie.