Barry Keoghan: "Joker"-Darsteller wegen Trunkenheit verhaftet

In einer kurzen aber eindrucksvollen Szene aus "The Batman" war Barry Keoghan als Joker zu sehen. Da die Handlung noch sehr früh in der Batman-Chronologie angesetzt ist, trat der ikonische Bösewicht noch ungeschminkt und ohne sein typisches Outfit in Erscheinung, war aber eindeutig als zukünftiger Killer-Clown zu identifizieren, weil er zuletzt auch noch sein unheimliches Gelächter erklingen ließ.