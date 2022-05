"Bauer sucht Frau"-Paar Mathias und Sabrina hat sich getrennt

In der letzten Staffel von "Bauer sucht Frau" haben sich Bauer Mathias und die Kosmetikerin Sabrina ineinander verliebt. Im Januar ist Sabrina sogar auf den Hof des Bio-Bauern nach Schwaben gezogen. Jetzt geben sie mit zwei Instagram-Posts auf ihren Profilen bekannt, dass die Beziehung doch nicht funktioniert hat.

In seinem Post schreibt Mathias zu einem Bild, auf dem er mit einer Kuh zu sehen ist, dass "wir von nun an getrennte Wege gehen." Es sei sehr schade und sie hätten es sich anderes vorgestellt. Einen Streit hätte es nicht gegeben, man sei im Guten auseinandergegangen, so der Bauer weiter. Ein Grund wird nicht genannt.