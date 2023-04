105-Jähriger wohnte bei Brad Pitt und musste keine Miete zahlen

Brad Pitts (59) ehemalige Nachbarin hat eine herzerwärmende Geschichte ausgeplaudert. Nachdem Pitt im Jahr 1994 für 1,7 Millionen US-Dollar ein weitläufiges Anwesen in Los Angeles erworben hatte, soll der Oscarpreisträger seinen Grund und Boden in den Folgejahren durch Zukäufe von Nachbargrundstücken erweitert haben, die auf den Markt kamen. Auf einer dieser Immobilien lebte laut Pitts damaliger Nachbarin Elvira (71) ein älterer Mann, der kurz zuvor Witwer geworden war. Ihm gegenüber zeigte sich der Star besonders großzügig, wie die Schauspielerin jetzt in "People" enthüllte.