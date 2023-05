Wie wird der strukturelle Sexismus in der Serie dargestellt? Frauen befinden sich in (vermeintlichen) Machtpositionen. Es hat den Anschein, als besäßen sie Autonomie und Selbstbestimmung, doch das Gegenteil ist der Fall. Dabei streben die Frauen nach ebenjener Selbstbestimmung und erzielen dabei auch immer wieder Teilerfolge.

Auf einzelne Charaktere zugeschnitten sieht das zum Beispiel so aus: Sowohl Queen Charlotte und Lady Danbury sind äußerst schlau und schlagfertig. Sie nehmen sich kein Blatt vor den Mund und nutzen ihren Verstand, um das zu bekommen, was sie wollen.

Was die Sexualität der weiblichen Charaktere betrifft: Sie sind sexuell unerfahren und naiv – ganz im Gegensatz zu ihren Männern. Queen Charlotte beschreibt es selbst am besten: "Virgins to the left of me, whores to the right."