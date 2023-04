Die Hollywood-Stars Bruce Willis (68) und Demi Moore (60) sind zum ersten Mal Großeltern geworden. Rumer Willis, die älteste Tochter des Ex-Paares, gab auf Instagram mit ihrem Freund Derek Richard Thomas die Geburt ihres ersten Kindes bekannt. "Louetta Isley Thomas Willis. Du bist pure Magie. Geboren zu Hause am Dienstag, den 18. April. Du bist mehr, als wir uns je erträumt haben", schrieb die 34 Jahre alte Schauspielerin am Dienstag (Ortszeit) unter ein Babyfoto.

"Wir lieben sie so, so sehr", jubelte Bruce Willis' Ehefrau Emma Heming-Willis (44) in den Kommentaren. Auch Großmutter Demi Moore gratulierte: "Pure Liebe für dieses kleine Vögelchen." Schauspielkollegin Alyssa Milano (50) fragte gar: "Ist das das süßeste Baby aller Zeiten?"