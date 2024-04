Sie will Fans nicht zu große Hoffnung machen

2013 hatte sie ihr Debütalbum mit dem Titel "Zendaya" veröffentlicht, das ihre Hit-Single "Replay" enthielt. Bei ihrem Auftritt in der "Jennifer Hudson Show" erklärte sie jetzt, dass eine Wiederaufnahme ihrer Musikkarriere durchaus möglich sei. "Ich liebe Musik und sie ist etwas Besonderes für mich", sagte Zendaya zu Moderatorin Jennifer Hudson (42), die für das Thema die richtige Ansprechpartnerin ist. Denn auch Hudson hat sich bereits sowohl als Sängerin als auch als Schauspielerin hervorgetan.

Doch Zendaya schlug auch nachdenkliche Töne an, denn Musik beruflich zu machen, unterscheidet sich vom bloßen Hobby: "Ich denke, in der Musikindustrie zu sein, hat vielleicht nicht die Freude an der Musik zerstört, aber man bringt Musik und Geschäft zusammen. Manchmal kann es sich nicht so gut anfühlen." Wenn der "richtige Zeitpunkt" gegeben sei, werde sie aber möglicherweise noch einmal etwas veröffentlichen. Jedoch appellierte sie sofort an ihre Fans: "Werdet nicht verrückt! Wir werden sehen, aber vielleicht eines Tages."