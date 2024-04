Christina Applegate litt an starkem Durchfall

Ihrer Erzählung zufolge habe die unangenehme Erfahrung damit begonnen, dass sie sich bei einem Freund mit Covid angesteckt habe, was sich zu einer langfristigen Infektion entwickelt habe. Seit die Schauspielerin 2021 öffentlich machte, dass sie an Multipler Sklerose leidet, berichtet sie immer wieder von ihren gesundheitlichen Einschränkungen. Weiter erzählt Applegate im Podcast, dass sie starken Durchfall gehabt habe, von dem ihr schwindlig geworden sei. "Mir war so schlecht, ich konnte nichts essen, ich konnte nichts tun", berichtet sie.

Bei einem Stuhltest sei schließlich das Sapovirus diagnostiziert worden, das für starken Durchfall verantwortlich ist. "Es bricht aus, wenn man die Fäkalien einer anderen Person über die Nahrung aufnimmt", erklärt sie. "Die Fäkalien einer anderen Person sind in meinen Mund gelangt und ich habe sie gegessen." Applegate selbst glaubt, sie habe sich den Virus durch einen Take-Away-Salat aus einem Restaurant eingefangen, in dem sie bereits seit 15 Jahren zu Gast ist. Sie sei "um drei Uhr morgens in einer Lache von Fäkalien aufgewacht".