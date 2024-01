Bei der 75. Ausgabe der Primetime Emmy Awards am 15. Januar haben nicht nur die strahlenden Gewinnerinnen und Gewinner für denkwürdige Momente gesorgt. Ein ausgesprochen emotionaler wie charmanter Auftritt wurde auch Christina Applegate (52) zuteil. Zwar musste sich die nominierte Schauspielerin ("Beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie" für "Dead to Me") ihrer Kollegin Quinta Brunson (34, "Abbott Elementary") geschlagen geben. Ihren gebührenden Applaus holte sie sich dafür als Laudatorin ab.

Applegate präsentierte die Kategorie "Beste Nebendarstellerin in einer Comedyserie". Gestützt von Emmy-Host Anthony Anderson (53) und mithilfe eines Stocks schritt der an Multipler Sklerose leidende Star über die Bühne. Zu den Klängen der Titelmelodie ihrer Kultserie "Eine schrecklich nette Familie" - Frank Sinatras "Love and Marriage" - stimmte das Publikum tosenden Applaus an und bedachte Applegate mit Standing Ovations.