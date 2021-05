So sieht Camila Cabello als Cinderella aus

Camila Cabello ist nicht der einzige Superstar, der in der musiklastigen Märchen-Verfilmung zu sehen sein wird: Unter anderem sind große Namen wie Idina Menzel, Minnie Driver, Billy Porter und der Musical-erprobte Pierce Brosnan mit dabei. Regie führt Kay Cannon, die bereits bei "Pitch Perfect" als Drehbuchautorin fungierte.

Im Filmmusical dürften einige bekannte Popsongs auftauchen: Wie bereits 2020 bekannt wurde, covert Camila Cabello unter anderem "Single Ladies (Put A Ring On It)" von Beyoncé für das Projekt. Auch soll "Sweet Dreams (Are Made Of This)" von den Eurythmics Verwendung finden.

"Cinderella" startet im September 2021 auf Amazon Prime.