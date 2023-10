Neues Leben in Spanien

Das Paar lebt inzwischen mit den Kindern in Brühls Geburtsland Spanien. In einem Interview mit dem Magazin "Bunte" erklärte er im Juli 2022 die Gründe für den Umzug. Zum einen wurde es der Familie während der Corona-Zeit zu eng in Berlin. Ein weiterer Motor war "die Kriegssituation, die sich in Berlin viel näher anfühlt". "Ich wollte speziell für meinen fünfjährigen Sohn, der jetzt viele Fragen stellt, die Chance bieten, in die zweite Heimat zu ziehen, wo es einfach friedfertiger ist." Es sei "eine der besten Entscheidungen, die ich in 22 Jahren gefällt habe" gewesen.

Doch hin und wieder tauscht das Paar sein Leben auf dem spanischen Land gegen den Glamour. Im März 2023 etwa legten die beiden einen eleganten Auftritt bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles hin.