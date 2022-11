DiCaprio: Darum hätte er fast die "Titanic"-Rolle nicht bekommen

"Ich lese nicht"

Damit hatte DiCaprio wohl nicht gerechnet, erinnert sich Cameron: "Er sagte: 'Du meinst, ich lese?' Ich sagte: ' Ja.' Er sagte: 'Oh, ich lese nicht.'" Damit wäre das Treffen und Leonardo DiCaprio als Jack Dawson fast Geschichte gewesen. Cameron: "Ich schüttelte ihm die Hand und sagte: 'Danke, dass du vorbeigekommen bist.'" DiCaprio sei ihm hinterhergerannt und hätte gefragt, ob er die Rolle jetzt "einfach so" nicht bekommen würde.

Woraufhin Cameron ihm seine Prinzipien klar erläuterte: "Komm schon. Das hier ist ein riesiger Film, der zwei Jahre meines Lebens in Anspruch nehmen wird, und du wirst fünf andere Projekte machen, während ich mich um die Postproduktion kümmere. Ich werde es also nicht vermasseln, indem ich beim Casting die falsche Entscheidung treffe. Also, du wirst lesen, oder du wirst die Rolle nicht bekommen.'"