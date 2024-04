Anna Paquin ist ihrem Ehemann Stephen Moyer dankbar

Paquin gab zudem preis, dass sie auf dem Weg der Besserung sei und dass sie dankbar für die Unterstützung ihres Mannes sei. "Er ist der Mensch, mit dem ich am liebsten spiele." Sie würde nicht mit ihm zusammen arbeiten, wenn sie ihn nicht für einen hervorragenden Regisseur halten würde: "Ich bin nicht sentimental, wenn es um meine Arbeit geht." In "A Bit of Light" übernimmt Paquin die Hauptrolle einer alkoholkranken Mutter, die das Sorgerecht für ihre Kinder verliert und ihr zerrüttetes Leben wieder in den Griff bekommen muss.

Paquin, die sich einst in einem Interview selbst als bisexuell bezeichnete, ist seit 2009 mit ihrem Serienkollegen aus "True Blood" liiert. Im Sommer 2010 heirateten die beiden und bekamen im September 2012 gemeinsame Zwillinge. Moyer brachte einen Sohn und eine Tochter aus vorherigen Beziehungen mit in die Ehe ein.

Die Schauspielerin wurde als Kind über Nacht aufgrund ihrer Rolle im mehrfach prämierten Drama "Das Piano" berühmt. Ihren Durchbruch als erwachsene Darstellerin feierte sie zum einen aufgrund ihrer Rolle in der Vampir-Serie "True Blood", wo sie ihren heutigen Ehemann kennenlernte. Fans des Superhelden-Genres kennen Paquin vor allem als Mutantin Rogue in den "X-Men"-Verfilmungen. Auch in dem Mafia-Epos "The Irishman" von Martin Scorsese (81) war sie an der Seite von Robert De Niro (80), Al Pacino (83) und Joe Pesci (81) zu sehen.