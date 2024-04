Alan Ritchson: "Reacher"-Star spricht über Suizidversuch

Genau eine solche Situation habe auch dazu geführt, dass er das Modeln an den Nagel hing. Ritchson wurde eine äußerst lukrative Kampagne für ein Magazin und eine Modelinie in Aussicht gestellt, sollte er in einem Hotelzimmer ein Nackt-Shooting für einen "sehr berühmten Fotografen" machen. Dort sei es zu einem sexuellen Übergriff "von diesem Typen" gekommen und Ritchson sei gegangen. Er sei zu seiner Agentur gefahren, hineingestürmt und habe seinem Agenten entgegen geschmettert: "F*** dich, dass du mich dorthin geschickt hast. Du wusstest, was passieren würde, und hast es trotzdem getan."

Er habe seiner Agentur schließlich gesagt, dass man ihn nie wieder anrufen solle. "Ich stieg aus der Branche aus, und es war das letzte Fotoshooting, das ich je hatte", erzählt Ritchson. "Diese Bilder wurden nie gesehen oder veröffentlicht. Das war's. Ich habe der Branche abgeschworen, und Gott sei Dank hat mich die Schauspielerei genau zu dieser Zeit gefunden, sodass ich in der Lage war, eine neue Karriere einzuschlagen. Aber es hat einige Narben hinterlassen."

