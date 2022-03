Shakespeare-Größe und Serien-Star

Geboren wurde John Stahl 1953 in Clackmannanshire, Schottland. Seine Karriere begann im Theater, wohin er auch im Laufe seiner Karriere immer wieder zurückkehrte. Stahl wirkte in unzähligen Shakespeare-Stücken mit, weshalb er auch den Ruf eines angesehenen Shakespeare-Darstellers genoss. Er gastierte in den renommiertesten Theaterhäusern Großbritanniens sowie Schottlands und war Mitglied der Royal Shakespeare Company.

Neben dem Theater war Stahl in zahlreichen Serien und auch Filmen zu sehen, meist in Gast- und Nebenrollen, unter anderem in "Doctors" und "Being Human". Von 1982 bis 2003 (!) war er Teil des Casts der britischen Soap "High Road".

In der zweiten und dritten Staffel von "Game of Thrones" begeisterte er als Schurke Rickard Karstark, Oberhaupt des Hauses Karstark. Zuletzt war er im Netflix-Weihnachtsfilm "A Castle for Christmas" neben Brooke Shields zu sehen.