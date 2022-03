"New Girl"-Schauspieler Ralph Ahn ist gestorben

Schauspieler Ralph Ahn ist am 26. Februar im Alter von 95 Jahren gestorben, wie "Deadline" berichtet. Details zur Todesursache sind nicht bekannt.

Ahn war vielen vor allem durch seine Rolle als Tran in der Sitcom "New Girl" bekannt, der immer wieder als Freund von Nick Miller (Jake Johnson) zu sehen war. Seinen Karriere startete aber schon in den 1950er-Jahren mit Rollen in Serien wie "Terry and the Pirates" oder "21 Beacon Street", dann folgten unter anderem Auftritte in "Gilmore Girls" und "The King of Queens".