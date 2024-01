Bekannt aus zahlreichen TV-Produktionen

"Mit tiefer, tiefer Trauer muss ich mitteilen, dass Gary Graham, mein Ex-Mann, großartiger Schauspieler und Vater unseres wunderbaren einzigen gemeinsamen Kindes, Haylee Graham, heute verstorben ist", schreibt Lavelle in dem sozialen Netzwerk. Graham Angehörige seien "komplett am Boden zerstört". Seine Ehefrau Becky sei in den letzten Stunden des Darstellers an seiner Seite gewesen.

Graham, der am 6. Juni 1950 in Kalifornien geboren wurde, begann seine TV-Karriere in den 1970er Jahren mit Auftritten in Shows wie "Starsky & Hutch" oder "Der unglaubliche Hulk". Eine Hauptrolle übernahm er 1989 in der kurzlebigen Sci-Fi-Kultserie "Alien Nation". Auch in fünf nachfolgenden TV-Filmen zur Show war er zu sehen, und trat daneben in verschiedenen "Star Trek"-Produktionen auf. So wirkte er im Jahr 1995 in einer Episode von "Star Trek: Voyager" mit, und verkörperte in zwölf Folgen von "Star Trek: Enterprise" einen vulkanischen Botschafter.