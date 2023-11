Paltrow suchte Rat bei Scheidungskindern

Paltrow und Martin sei es wichtig gewesen, ihre Kinder nach der Trennung zur Priorität zu machen. Zudem sei es ihnen wichtig, nach wie vor eine enge Beziehung zueinander zu pflegen, erklärt Paltrow: Als sie sich während ihrer Scheidung mit Freunden und Familie austauschte, hätte sie festgestellt, dass für viele Scheidungskinder nicht wirklich die Scheidung das Schlimme war. Viel schlimmer sei es gewesen, wenn die Eltern nicht mehr miteinander gesprochen hätten oder nicht gemeinsam zu wichtigen Ereignissen erschienen seien.

"Das waren die Dinge, die den Kindern wirklich wehtaten", so Paltrow. "Also haben Chris und ich gesagt: 'Lass uns das niemals machen und lass uns versuchen, den harten Part hinter uns zu lassen und uns an unsere Freundschaft zu erinnern.'' Die beiden seien stolz, genau das geschafft zu haben. Paltrow resümiert: "Er ist wie meine Familie."