Leben mit der Patchwork-Familie

"Mein Sohn und mein Stiefsohn sind beide in der Oberstufe und manchmal habe ich das Gefühl, dass der College-Prozess an sich schon ein Vollzeitjob ist." Paltrow hat mit ihrem Ex-Mann Chris Martin (46) die beiden Kinder Apple (19) und Moses (17). Seit 2018 ist sie mit dem US-Drehbuchautor und Regisseur Brad Falchuk (52) verheiratet, der zwei weitere Kinder mit in die Ehe brachte.

Angelegenheiten im Haushalt erledige Paltrow trotz der großen Patchwork-Familie selbst. Allerdings sei auch "in der Firma viel los", sie komme manchmal an ihre Grenzen. "Ich dachte, in meinen Fünfzigern könnte ich aus irgendeinem Grund herunterschalten. Ich weiß wirklich nicht, warum ich dachte, dass das passieren würde."