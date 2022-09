"Harry Potter": Reunion von Lucius und Draco Malfoy

Backe an Backe

Auch Isaacs ließ es sich nicht nehmen, die "Familienreunion" auf Instagram zu dokumentieren. In einer Bilderreihe posiert er vor mehreren Postern und Plakaten der Theateraufführung. Ein besonders liebenswertes Bild zeigt die beiden Männer, wie sie Wange an Wange in die Kamera grinsen. "So stolz und, zusammen mit dem Publikum, begeistert darüber, meinen Jungen die Bühne beherrschen zu sehen", schrieb Isaacs zu den Fotos.

Noch beachtenswerter als die Performance sei für Isaacs, dass Felton "auch noch Musik macht und bald ein Buch veröffentlicht. Ich bin schon zufrieden, wenn ich die Mülltonnen am richtigen Tag vor die Tür stelle (was nicht oft passiert). Ich würde ihn ja hassen, wenn ich ihn nicht so sehr lieben würde."

Über seinen auffällig orangenen Tan auf dem Foto scherzt Isaacs zum Abschluss noch auf Kosten von Donald Trump (76): "Das ist übrigens eine berufliche Bräune. Ich habe mich nicht mit der Trumphilis angesteckt."