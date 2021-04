Von diesen "Harry Potter"-Stars mussten wir Abschied nehmen

Richard Harris (Professor Albus Dumbledore)

Richard Harris war in den Filmen "Harry Potter und der Stein der Weisen" und "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" als Schulleiter Albus Dumbledore zu sehen. Am 25. Oktober 2002 verstarb er im Alter von 72 Jahren an der Hodgkin-Krankheit – einer bösartigen Erkrankung des Lymphsystems. Seine Rolle als Dumbledore übernahm für die restlichen Filme Michael Gambon.