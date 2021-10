Ob mit oder ohne Styles: Der neue Marvel-Film von Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao hat mit Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington, Salma Hayek, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Don Lee und Barry Keoghan ohnehin ein großes Staraufgebot.

"The Eternals" startet am 4. November in unseren Kinos.