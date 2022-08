Harry Styles über Queerbaiting, Olivia Wilde und "My Policeman"

"Jede/r hat seine eigene Reise"

In "My Policeman" spielt Harry Styles den Polizisten Tom, der eine geheime Affäre mit einem Museumskurator hat. Die Story ist in den 1950er angesiedelt – damals war gleichgeschlechtliche Liebe verboten. Für Styles gehe es im Film aber um viel mehr, verrät er: "Ich denke, jede/r, einschließlich mir, hat seine eigene Reise, um die eigene Sexualität herauszufinden und sich damit wohler zu fühlen. Es ist keine schwule Geschichte darüber, dass diese Typen schwul sind. Es geht für mich um Liebe und um verschwendete Zeit."

"My Policeman" startet erst am 21. Oktober in den Kinos und am 4. November auf Amazon Prime Video.

"Don't Worry, Darling" erscheint am 20. September 2022 im Kino.