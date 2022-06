Hugh Jackman (53) hat sich mit dem Coronavirus infiziert - bereits zum zweiten Mal. Einen Tag nach seinem Auftritt bei den Tony Awards in New York habe er sich positiv getestet. Bereits im Dezember 2021 war der Star an Covid erkrankt. In einem Video gab der Schauspieler via Instagram die schlechte Nachricht bekannt. "Ich habe mich frustrierenderweise positiv auf Covid getestet. Schon wieder", schreibt Jackman zu dem Video.