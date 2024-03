"Star Wars"-Held Jake Lloyd nach Zusammenbruch in der Psychiatrie

Jake Lloyd (35), der als Kinderdarsteller durch die "Star Wars"-Reihe bekannt wurde, befindet sich nach Angaben seiner Mutter derzeit in einer Rehabilitationseinrichtung für psychisch kranke Menschen. In einem Interview mit "Scripps News" erzählte Lisa Lloyd auch von dem Leidensweg ihres Sohnes.

Jake, der als Kind in "Star Wars Episode I: Die dunkle Bedrohung" (1999) den jungen Anakin Skywalker darstellte, erkrankte offenbar im Teenageralter. "Jake fing in der Highschool an, Probleme zu haben", sagte Lisa Lloyd zu "Scripps News": "Er fing an, über 'Realitäten' zu reden. Er wusste nicht, ob er sich in dieser oder in einer anderen Realität befand. Ich wusste nicht genau, was ich dazu sagen sollte."