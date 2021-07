"Kleo": Jella Haase in neuer Netflix-Serie zu sehen

Kleo bringe 1987 einen Geschäftsmann in West-Berlin um, werde aber kurz darauf selbst von der Stasi "unter fadenscheinigen Gründen" verhaftet. Nach zwei Jahren im Gefängnis falle die Mauer. Schnell stelle sich heraus, dass die Intrige gegen sie größer sei als angenommen, heißt es in der Ankündigung. Kleo begebe sich auf einen Rachefeldzug, der sie durch "ein anarchisches Berlin", "improvisierte Elektro-Clubs und mallorquinische Fincas" bis in die chilenische Atacama-Wüste führe.