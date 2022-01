Was ist an Nacktszenen in Filmen und Serien eigentlich echt? Während manche SchauspielerInnen teilweise Klauseln in ihren Verträgen haben, um sich nicht nackt zeigen zu müssen, auf Penisprothesen zurückgreifen, um intime Stellen zu bedecken, oder zumindest auf Intimitäts-KoordinatorInnen setzen, damit persönliche Grenzen nicht überschritten werden, haben einige SchauspielerInnen kein Problem damit, sich nackt zu präsentieren.

Diese 6 Schauspieler zeigten sich bisher schon hüllenlos: