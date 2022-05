Jodie Foster spielt in "True Detective"-Staffel 4

"True Detective" Season 4: Jodie Foster ermittelt in Alaska

In der vierten Staffel von "True Detective" spielt Jodie Foster Detective Liz Danvers. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Evangeline Navarro ermittelt sie in Alaska. Dort sind sechs Männer spurlos von einer Forschungsstation verschwunden. "Sie müssen sich der Dunkelheit stellen, die sie in sich tragen, und den verfluchten Wahrheiten auf den Grund gehen, die unter dem ewigen Eis begraben liegen", heißt es in dem Ankündigungstext des Senders HBO. Mehr Details sind noch nicht bekannt, weder ein Starttermin noch die Besetzung von Evangeline Navarro.