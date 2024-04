Als Mitglied der kultigen (und einst sechsköpfigen) Comedy-Truppe Monty Python ist dem Briten John Cleese (84) bekanntlich nicht einmal Jesus höchstpersönlich heilig. Auch über den Tod - mitunter in den eigenen Reihen - hat er sich schon lustig gemacht. So twitterte Cleese zum Ableben seines Freundes und Kollegen Terry Jones vor vier Jahren: "Zwei weg, vier müssen noch". In einem neuen Interview mit dem "Saga Magazine" enthüllte der 84-Jährige nun jedoch, dass er offenbar durchaus plant, als letzter Python ins Gras zu beißen.

So würde er pro Jahr 17.000 Pfund (rund 20.000 Euro) für aufwändige Stammzellen-Therapien ausgeben, um von Gevatter Tod "ein paar Extra-Jahre zu erkaufen", zitiert "The Independent". Tatsächlich würde er dies bereits seit 20 Jahren so handhaben, womit sich die Gesamtsumme seiner Behandlungen auf stolze 400.000 Euro belaufen würde. Das sei der Grund, warum er trotz einer schon 50 Jahre währenden Karriere "überraschend arm" sei - zugleich aber "für meine 84 Jahre noch ganz gut aussehe".