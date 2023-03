Eric Idle ist 80: Happy Birthday, Mr. Monty Python

Eric Idle (80) zeichnete in den diversen Filmen und TV-Sketchen von Monty Python als musikalisches Genie verantwortlich, so auch bei der finalen Gesangseinlage am Kruzifix "Always Look on the Bright Side of Life" des 1979 erschienenen Kultfilms "Das Leben des Brian".

Am 29. März wird Idle 80 Jahre alt und beweist gemeinsam mit seinen noch lebenden Gefährten, auch in Bezug auf die eigene Sterblichkeit mit reichlich Galgenhumor gesegnet zu sein. Welche Pythons weilen noch unter uns und was treiben die ewig infantilen Quatschköpfe?