Majors' Anwältin wies die Vorwürfe zurück. Vielmehr habe die Frau den Schauspieler angegriffen, sagte Priya Chaudhry in einer Mitteilung. Chaudhry hat bei der Staatsanwaltschaft die sofortige Aufhebung der Anklage gegen ihren Mandanten beantragt.

Majors gilt als aufstrebender Star in Hollywood. Er ist einer der Hauptdarsteller in dem Boxerdrama "Creed III", das Anfang März in die Kinos gekommen ist. Kürzlich spielte er auch den Superschurken Kang in dem Marvel-Film "Ant-Man And The Wasp: Quantumania".