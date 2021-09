Seit "Ein Quantum Trost" (2008), dem zweiten Film mit Hauptdarsteller Daniel Craig, sitzt Higgins für 007 am Steuer. "Ein guter Freund von mir hatte mich gefragt, ob ich daran Interesse hätte. Ich dachte erst, das sei ein Scherz", sagt der 50-Jährige. "Ich hatte noch nie an einem Film mitgewirkt. Und auf einmal arbeite ich an einem Bond-Film!" Am Gardasee jagte er zunächst für Bonds Feinde einen Alfa Romeo durch eine Kiesgrube. "So begann meine Filmkarriere."

Vier Jahre später fuhr er in "Skyfall" als Double für Miss Moneypenny einen Land Rover, bevor er bei "Spectre" (2016) zum Geheimagenten Bond "befördert" wurde, wie er sagt. "Ich habe den DB 10 in dieser herrlichen Verfolgungsjagd durch Rom gefahren", erinnert sich der Brite, der in dem Aston Martin mit Hochgeschwindigkeit mitten in der Nacht durch den Vatikan, dann die Treppen zum Tiber hinunter und auf der Flucht vor dem Killer Hinx direkt am Flussufer entlang raste.