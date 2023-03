Zu ehrgeizig

Dabei sei sie jedoch "unglaublich hart" zu sich selbst gewesen. "Ich war nie gut genug. Ich war absolut zielstrebig. Ich war so ehrgeizig. Ich war so getrieben. Ich habe immer versucht, immer besser zu werden, was eine anstrengende Art ist, sein Leben zu leben", erinnert sie sich. Heute habe sie "Ehrfurcht" vor ihrem 22-Jährigen Ich, "weil ich gerne ein bisschen mehr von ihr zurück hätte". Sie habe erst heute begriffen, wie außergewöhnlich sie damals gewesen sei.