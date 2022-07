Kevin Spacey erklärt sich vor Londoner Gericht für nicht schuldig

Vor einem Gericht in London hat sich US-Schauspieler Kevin Spacey (62) für unschuldig erklärt. Das berichtet unter anderem die britische Zeitung "The Guardian". Dem 62-Jährigen werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Spacey erschien am 14. Juli persönlich zu der Anhörung vor Gericht. Der zweifache Oscarpreisträger hatte zuvor bereits erklärt, dass er die Anschuldigungen von drei Männern "vehement bestreitet".

Der Prozess soll dem Bericht zufolge im Juni nächsten Jahres beginnen und drei bis vier Wochen dauern. Spacey bleibt auf freiem Fuß, wie der Richter in dem Fall ebenfalls entschieden hat. Eine weitere Anhörung ist laut "Guardian" für Anfang 2023 geplant. Zu den sexuellen Übergriffen, die Spacey vorgeworfen werden, soll es der Anklage zufolge im März 2005 und August 2008 in London sowie im April 2013 in Gloucestershire gekommen sein.