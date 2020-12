Marvel-Darstellerin aus "Avengers: Endgame" reagiert auf Rollen-Verlust in "Ant-Man 3"

Cassie Lang ist im Marvel-Universum eher eine Nebenfigur, im Marvel Cinematic Universe (MCU) sowieso: In "Avengers: Endgame" hatte die Tochter von Ant-Man, die in den Comics selbst zur Superheldin Stinger wird, schon einen erwachsenen Eindruck hinterlassen, weil die Handlung im Gegensatz zu den vorherigen "Ant-Man"-Filmen etwas in der Zukunft angesiedelt war.

Verkörpert wurde die leicht gealterte Cassie durch Emma Fuhrmann und die Schauspielerin hatte bis vor kurzem noch mit einer Rückkehr in diese Rolle gerechnet. Doch nun ist es für sie leider Gewissheit geworden, dass ihr Marvel-Charakter künftig durch eine andere Darstellerin gespielt werden soll.

In der zweiten Fortsetzung "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" wird Jessie nämlich durch Kathryn Newton ("Big Little Lies") dargestellt. Emma Fuhrman reagierte auf diese Nachricht mit einem traurigen Twitter-Posting.