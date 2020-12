Diese Marvel-Filme und Serien hat Disney heute angekündigt

Guardians of the Galaxy 3

Der dritte "Guardians of the Galaxy"-Film von James Gunn wird erst im Jahr 2023 in die Kinos kommen, wie Feige bestätigte. Allerding wird es schon zu Weihnachten 2022 ein "Guardians of the Galaxy: Christmas Special" auf Disney+ geben, das als Nebenprodukt der Dreharbeiten zum Film produziert wird.