Doku-Serie über Brittany Murphy in Planung

Darum geht's

Die Dokumentation soll die vielversprechende Karriere und das Leben von Brittany Murphy beleuchten. Dabei sollen laut "People" bisher unveröffentlichte Materialien, sowie Interviews von Personen aus Murphys engstem Umfeld präsentiert werden.

Ein Aspekt wird auch der plötzliche Tod der Schauspielerin sein, die nach grippeähnlichen Symptomen einen Herzstillstand erlitt. Die Polizei ging damals von Selbstverschulden nach einem Medikamentenmix aus.

Da ihr Ehemann Simon Monjack wenige Monate nach ihr ebenfalls an Herzversagen verstarb, kamen in der Vergangenheit immer wieder Verschwörungstheorien auf. Vielleicht verschaffen neue Blickwinkel in der Dokumentation Klarheit.