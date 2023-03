Die heurige Oscar-Gala bot einen kleinen modischen Hingucker: Unter anderem hatte Cate Blanchett eine blaue Schleife an ihrem blauen Kleid, und Daniel Brühl trug eine an seinem weißen Sakko. Volker Bertelmann, der für seine Filmmusik in "Im Westen nichts Neues" ausgezeichnet wurde, und Guillermo Del Toro, der für seine "Pinocchio"-Version in der Kategorie "Bester animierter Spielfilm" einen Goldjungen erhielt, entschieden sich ebenfalls für die blaue Schleife. Jamie Lee Curtis hatte sie sogar an ihrem Ehering angebracht. Welche Bedeutung haben diese Accessoires?

Mit diesen kleinen Schleifen wollen die Stars ein politisches Statement abgeben und auf die Kampagne #WithRefugees des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR hinweisen. Bereits bei den BAFTA-Awards im Februar hatten die blauen Schleifen das Bild dominiert.